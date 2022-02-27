Летние гастроли Большого театра в Великобритании отменены

27.02.2022
В сообщении указано, что решение об отмене гастролей был принято в связи со сложившейся ситуацией в Украине. «Летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре Ковент-Гарден находились на финальной стадии планирования. К сожалению, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состояться», — говорится в сообщении лондонского театра.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Ранее Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.
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