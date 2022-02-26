Названы лауреаты кинопремии «Сезар» за 2021 год

26.02.2022

Названы лауреаты кинопремии «Сезар» за 2021 год

Картина «Утраченные иллюзии» (Illusions perdues) по одноименному роману Оноре де Бальзака награждена семью статуэтками «Сезар», сообщает ТАСС.

В ходе церемонии в парижском концертном зале «Олимпия» лента режиссера Ксавье Джанноли была признана лучшим французским фильмом 2021 года.
Киноленту, главные роли в которой сыграли Бенджамен Вуазен, Ксавье Долан, Венсан Лакост и Сесиль де Франс, считают одной из наиболее успешных в прокате. Ее уже посмотрели более 3 млн зрителей.

Кроме того, после экранизации у французов вновь проснулся интерес к роману Бальзака. Это привело к росту продаж книги в 25 раз.

Лучшей актрисой признана Валери Лемерсье, сыгравшая главную роль в собственной полнометражной ленте «Алин», посвященной уникальной карьере Селин Дион. Лучшим актером признан Бенуа Мажимель за работу в картине Эмманюэль Берко «При его жизни» (De son vivant).

Награду за лучшую роль второго плана в фильме «Разрыв» (La Fracture) получила непрофессиональная актриса, 38-летняя санитарка парижского госпиталя Айссаиу Лиалло Санья. «Мне хотелось бы разделить эту премию со всеми моими коллегами в больнице», – сказала новая кинозвезда.

Фото: Lénaïc Mercier, CC BY-SA 2.0