Названы лауреаты кинопремии «Сезар» за 2021 год

Картина «Утраченные иллюзии» (Illusions perdues) по одноименному роману Оноре де Бальзака награждена семью статуэтками «Сезар», сообщает ТАСС.

В ходе церемонии в парижском концертном зале «Олимпия» лента режиссера Ксавье Джанноли была признана лучшим французским фильмом 2021 года.

Киноленту, главные роли в которой сыграли Бенджамен Вуазен, Ксавье Долан, Венсан Лакост и Сесиль де Франс, считают одной из наиболее успешных в прокате. Ее уже посмотрели более 3 млн зрителей.

Кроме того, после экранизации у французов вновь проснулся интерес к роману Бальзака. Это привело к росту продаж книги в 25 раз.

Лучшей актрисой признана Валери Лемерсье, сыгравшая главную роль в собственной полнометражной ленте «Алин», посвященной уникальной карьере Селин Дион. Лучшим актером признан Бенуа Мажимель за работу в картине Эмманюэль Берко «При его жизни» (De son vivant).

Награду за лучшую роль второго плана в фильме «Разрыв» (La Fracture) получила непрофессиональная актриса, 38-летняя санитарка парижского госпиталя Айссаиу Лиалло Санья. «Мне хотелось бы разделить эту премию со всеми моими коллегами в больнице», – сказала новая кинозвезда.

Фото: Lénaïc Mercier, CC BY-SA 2.0