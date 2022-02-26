В честь 30-летнего юбилея ансамбль Башмета «Солисты Москвы» отправится в большое турне

Камерный ансамбль «Солисты Москвы», отмечающий в этом году 30-летие, планирует большое турне по российским и зарубежным городам, сообщает ТАСС.

«Что касается «Солистов Москвы», то в планах тур по мировым столицам, ангажированы залы. Конечно, будет тур и по стране, это неотъемлемая часть. К нам очень большая любовь россиян», – отметил основатель и художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Юрий Башмет.

Начнется праздничное турне концертом «Солистов Москвы» в субботу, 26 февраля, в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Ансамбль основан Юрием Башметом в 1992 году из выпускников и аспирантов Московской консерватории.

«Это союз музыкантов, который, как показало время, навсегда. Это потрясающий ансамбль, машина», – подчеркнул худрук. Коллектив активно гастролирует как в России, так и за рубежом, выступая на известнейших сценах мира. Среди них Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме и венский Музикферайн.

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