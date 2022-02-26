Американская актриса и певица Салли Келлерман умерла в 84 года

26.02.2022
В сообщении издания говорится, что певица продолжительное время боролась с деменцией. Зрителям Келлерман стала известна по роли Маргарет Халиган в антивоенной комедии «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», срежиссированной Робертом Олтменом.
Салли Келлерман родилась 2 июня 1937 года в городе Лонг-Бич. Образование получила в Голливудской высшей школе и Сити-колледже Лос-Анджелеса, актерскому мастерству училась в Нью-Йорке в Актерской студии Ли Страсберга.
Актриса была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Келлерман также снялась в фильмах «Игрок», «Снова в школу», «Коломбо», «Высокая мода», «Театр Рэя Брэдбери», «Звездный путь», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» и многих других.
Фото: WikiMedia