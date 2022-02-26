Акция «День в музее» для детей из ЛНР и ДНР стартует 1 марта

Министерство культуры Российской Федерации совместно с региональными властями проведет всероссийскую акцию «День в музее» с целью поддержки беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Акция стартует 1 марта 2022 года, в ней примут участие подведомственные Минкультуры России музеи, расположенные в регионах, принимающих граждан из двух республик. Программа учреждений рассчитана на целый день пребывания посетителей и предполагает проведение экскурсий, мастер-классов и других культурно-просветительских мероприятий для детей из семей беженцев, включая питание и транспортное обеспечение.

Мероприятия пройдут в Московской, Тульской, Смоленской, Саратовской, Ростовской областях, а также в городе Севастополь. В частности, специальные программы для граждан ЛНР и ДНР подготовили музеи, связанные с именами великих российских писателей – историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник М.А. Шолохова. К акции присоединятся и другие российские учреждения культуры – музей-усадьба «Архангельское», музей-заповедник «Горки Ленинские», историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», музей «Смоленская крепость», объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина, военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Российская государственная художественная галерея.

Фото: Pixabay