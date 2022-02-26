Международный кинофестиваль Fest стартовал в Белграде

Юбилейный, 50-й Белградский международный кинофестиваль Fest открылся в пятницу в столице Сербии, сообщает издание «Танјуг».

Открытием фестиваля руководили известный сербский кинорежиссер, а с недавнего времени и главный режиссер Центрального академического театра российской армии Эмир Кустурица и популярный югославский и сербский актер Мики Манойлович. В ходе церемонии открытия оба мэтра югославского и сербского кинематографа получили престижные награды «Белградский победитель» за вклад в развитие сербского киноискусства.

Председатель жюри фестиваля актер Милош Бикович обратился к гостям, отметив, что фестиваль имеет для него особое значение: «Сегодня я имею честь быть в жюри. На протяжении 50 лет Fest был оазисом свободы и творчества, местом, где задаются вопросы, на которые человечество, возможно, не в состоянии ответить».



Фильмом открытия фестиваля стала премьера режиссера Стефана Арсениевича «Страхиня Банович», уже отмеченная несколькими престижными международными наградами. После премьеры на поклон к зрителям вышла съемочная группа и актеры фильма, среди которых исполнители главных ролей Ибрагим Кома и Нэнси Менсах-Оффей.

В ходе представления фильма зрителям, Бикович отметил, что это картина, которая «может помочь в это непростое время сохранить разум и не потерять сердце». В программу юбилейного Fest, который проходит в этом году с 25 февраля по 6 марта на нескольких площадках сербской столицы, вошли 88 полнометражных фильмов в шести программных блоках. В конкурсной программе участвуют 20 кинокартин из разных стран, в том числе фильм российского кинорежиссера Алексея Германа - младшего «Дело».

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