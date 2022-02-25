Миндаугас Карбаускис заявил об уходе с поста худрука Театра Маяковского

Фото: Дмитрий Дубинский — http://www.goldenmask.ru/gallery.php?year=-1&page=1,

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«Я тоже ухожу», — говорится в посте театрального режиссера.Директор Театра Маяковского Александр Стульнев подтвердил уход Миндаугаса Карбаускиса с поста художественного руководителя, который он занимал с 2011 года. По его словам, режиссер написал заявление по собственному желанию, пишет РИА Новости.Ранее Елена Ковальская сообщила в Fаcebook об уходе с поста директора Центра имени Мейерхольда в знак протеста против военной операции России на территории Украины.«Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату», — пояснила она свое решение, добавив, что доведет начатые дела «на общественных началах». Елена Ковальская возглавила ЦИМ в 2013 году.