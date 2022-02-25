Похищенные и вывезенные в Германию иконы вернулись в Россию

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Компетентные органы ФРГ передали иконы в Генконсульство РФ во Франкфурте-на-Майне, откуда они поступили в Генпрокуратуру России. Далее предметы вернутся владельцам, для которых они являются семейными реликвиями, отмечается в сообщении.Иконы похитили в 2003 и 2007 годах у жителей Астраханской и Пензенской областей. Полиция возбудила уголовные дела. В ходе расследования выяснилось, что их нелегально вывезли в Германию.Согласно заключениям судебно-искусствоведческих экспертиз, икона Пресвятой Богородицы «Троеручница» относится к разряду массовых произведений, широко распространенных в России до 1917 года. Иконы «Богоматерь Владимирская» и «Спас Вседержитель» являются культурными ценностями, относящимися к категории художественно оформленных предметов культурного назначения.