Латвийская группа Brainstorm отменила гастроли в России

Фото: Standfest (talk), Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8550517

Рок-группа Brainstorm отменила гастрольный тур по России, который планировала провести в поддержку последнего альбома «Год без календаря». Гастроли должны были начаться 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве.Музыканты предполагали выступить в течение двух месяцев в Великом Новгороде, Воронеже, Уфе, Барнауле, Новосибирске, Томске, Красноярске, Калининграде и других городах.«Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура Brainstorm "Год без календаря". <...> Увы, обстоятельства сильнее нас», — говорится в сообщении коллектива.О других причинах отмены гастролей в России не сообщается. Поклонникам предложили не сдавать билеты — они будут действовать на новые даты концертов латвийских рокеров.