Выставка художников театра «Итоги сезона 58» стартует в Москве

Фото: А. Нефедова. Путеводитель по балету. Предоставлено пресс-службой СТД РФ

Экспозиция «Итоги сезона 58» расположится во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Посетители увидят работы театральных художников, созданные в сезоне 2020/2021. В выставке примут участие около 60 московских авторов, которые создавали постановки не только в театрах столицы, но и в театрах многих городов России и даже за рубежом.«Довольно трудно сделать срез одного театрального сезона и определить его особенные черты. Зато наблюдать за итогами каждого автора в отдельности — увлекательное и любопытное занятие», — отметили в пресс-службе.Самые заметные премьеры предстанут в произведениях Владимира Арефьева — «Месяц в деревне», МХТ им. Чехова; Станислава Бенедиктова — «Горе от ума», РАМТ; Анастасии Глебовой — «Стакан воды», театр Et Cetera; Ларисы Ломакиной — «Кармен», Пермская опера; Анастасии Нефёдовой — «Конек-Горбунок», Урал-опера; Степана Лукьянова — Cababasis. Damonen в Staatstheater Cottbus (ФРГ) и др.Дань памяти отдадут художнику Сергею Бархину (1938-2020). В экспозицию включили репродукции эскизов к его последнему спектаклю «Меня нет дома» и другие работы.