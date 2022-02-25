Дебютировал тизер экшна «Быстрее пули» с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок





Фото: кадр из тизера «Быстрее пули»

Тизер боевика «Быстрее пули» оказался необычным — похожим на рекламу японского скоростного поезда, в конце которой появляется побитый герой в исполнении Брэда Питта. Судя по всему, полноценный трейлер выйдет 2 марта.«Быстрее пули» основан на романе Котаро Исаки «Поезд убийц» (2010). Сюжет книги разворачивается на экспрессе Токио — Мориока, на котором оказываются пять киллеров. Они пытаются разобраться, кто и зачем свел их вместе, и выясняют, что их миссии связаны.Фильм снял Дэвид Литч, известный по работе над франшизой «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Вместе с Брэдом Питтом в картине снялись Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Хироюки Санада и др.«Быстрее пули» выйдет в прокат 14 июля.