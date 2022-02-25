Квентин Тарантино хочет участвовать в съемках сиквела «Правосудия»

Новый проект станет возрождением криминального сериала «Правосудие», в котором Тимоти Олифант сыграл маршала США Рейлана Гивенса. В продолжении оригинального шоу он вернется к этой роли.Justified: City Primeval вдохновлен романом писателя и сценариста Элмора Леонарда, поклонником творчества которого является Квентин Тарантино. Ранее он снял по роману «Ромовый пунш» фильм «Джеки Браун».Действие в сиквеле развернется спустя восемь лет после событий «Правосудия». Рейлан Гивенс переезжает в Майами, где живет с дочкой-подростком.