Римас Туминас станет «свободным художником» в Вахтанговском театре

25.02.2022
Режиссер прокомментировал уход с поста худрука Театра имени Евгения Вахтангова и увольнение из Вильнюсского малого театра.
Римас Туминас останется в Вахтанговском театре в качестве «свободного художника», а решение о его работе в Вильнюсском театре примут власти Литвы.
Статус режиссера в Театре имени Евгения Вахтангова изменился с 9 февраля: он перестал исполнять руководящую роль в связи с изменениями в уставе. Согласно новой редакции, с худрука сняли все административные обязанности, а «первым лицом» в театре стал директор Кирилл Крок, пояснил Туминас.
«Я остался как настоящий свободный художник в театре», — заявил он в комментарии ТАСС
, добавив, что планирует сосредоточиться на вопросах здоровья.
Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал уволить Туминаса с поста худрука Вильнюсского малого театра из-за событий, связанных с Украиной и Россией.
По словам Туминаса, он понимает позицию министра, которая является не только личным мнением, но и позицией властей Литвы и Евросоюза. Он отметил, что его либо уволят, либо ему предложат написать заявление по собственному желанию.
«Никаких претензий и испугов нет, я без вины виноват. <...> Меня это не беспокоит, потому что никто не может у меня отобрать моей профессии и моего театра. Он со мной», — сказал режиссер «Интерфаксу»
.
Римас Туминас — театральный режиссер, работающий в Литве и России. В 1990-м году основал и возглавил Вильнюсский малый театра, с 2007-го совмещает эту должность с художественным руководством Вахтанговским театром в Москве.
Фото: Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112343657