Парижский архив издания русской эмиграции выставлен на торги в Аукционном доме «Антиквариум»

Парижский архив самого дерзкого издания русской эмиграции выставлен на торги, которые пройдут 26 февраля в Аукционном доме «Антиквариум».

Один только перечень имен, вошедших в аукционную коллекцию «Нонконформисты русской эмиграции. Автографы, письма, графика, самиздат, фотографии из архива альманаха «Мулета», свидетельствует о ее историко-культурной значимости.





Литераторы и художники, среди которых Генрих Сапгир, Эдуард Лимонов, Алексей Хвостенко, Анри Волохонский, Константин Кузьминский, Елена Щапова, Наталья Медведева, Александр Зиновьев, Евгений Хорват, Илья Бокштейн, Алесандр Башлачев, Евгений Харитонов, Юрий Мамлеев, Анатолий Зверев, Комар и Меламид, Юрий Купер, Оскар Рабин, Михаил Рогинский, Эдуард Штейнберг, Вагрич Бахчанян, Валерий и Римма Герловины, Свен Гундлах, Генрих Худяков, — определили облик российской неофициальной культуры.





Создателем, издателем и идейным вдохновителем альманаха был Владимир Котляров-Толстый — одна из самых ярких фигур эмиграции третьей волны. Покидая СССР в 1979 году, искусствовед и успешный реставратор Котляров оставил в семейной нише на Донском кладбище кенотаф со своим именем и годами жизни «1937–1979». В Париже он фактически родился заново.





По свидетельству М.В. Розановой, «Мулета» не брала деньги ни от одной из государственных структур, существовала сама по себе, являя русский авангард в парижской оболочке. Альманах оставался «вне политики», в том числе и в искусстве.





Сподвижниками Котлярова-Толстого стали ярчайшие, как и он, индивидуалисты, мятежники и хулиганы от искусства — Константин Кузьминский, Эдуард Лимонов, Вагрич Бахчанян, Алексей Хвостенко, Анри Волохонский, Елена Щапова, Наталия Медведева. И за несколько лет издание изменило литературно-художественный ландшафт русской эмиграции.





Фото: Анри Волохонский. Париж. 1980-е. Автор стихотворения «Рай», ставшего культовым как песня «Под небом голубым», исполнявшаяся Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым