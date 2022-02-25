Мариинский театр привезет в Москву «Кольцо нибелунга»

Мариинский театр привезет в Москву грандиозный оперный цикл Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Четыре его части — «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» — прозвучат под управлением Валерия Гергиева 12, 23, 24 марта и 17 апреля в концертном зале Зарядьe.

Мариинский был и остается единственным в России театром, где можно целиком услышать и увидеть творение композитора. Первое «Кольцо» в петербургском театре было представлено с 1900 по 1905 год под руководством легендарного дирижера Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.





Знаменитый российско-американский художник и дизайнер Георгий Цыпин задал постановке «Кольца» космический масштаб и вневременные координаты, вернув творение Вагнера в пространство мифа. Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов с капища. Они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ.





Мариинское «Кольцо нибелунга» совершило триумфальное путешествие по Америке, Европе и Азии, получило признание на родине Вагнера — в Германии, где критикой были отмечены высокий уровень музыкального исполнения и оригинальность сценического решения.





За два с лишним десятилетия Валерию Гергиеву удалось воспитать в Петербурге истинно вагнеровский оркестр и плеяду вагнеровских певцов, ведь «Кольцо нибелунга» в Мариинском исполняют силами собственной труппы. В Москве на сцену концертного зала Зарядье выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьёв (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер). Полные составы исполнителей будут опубликованы на сайте концертного зала Зарядье.





Спектакли пройдут при поддержке Департамента культуры города Москвы.





Фото: Наталья Разина