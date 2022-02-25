В центре Петербурга могут снести 17 исторических зданий

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Документ разрешает снос 17 исторических домов в центре Санкт-Петербурга ради строительства терминала Высокоскоростной магистрали (ВСМ) на площади Восстания и моста через Неву.Согласно проекту, в районе Московского вокзала разрешается снести девять зданий (на Лиговском проспекте и в Транспортном переулке) без возможности восстановления. В этой локации планируют построить терминал ВСМ.Кроме того, документ разрешает снос восьми домов на проспекте Обуховской Обороны, где предполагают возвести Большой Смоленский мост.Как уточняет «Фонтанка», общественные обсуждения проводятся с 14 по 28 февраля, однако администрация Петербурга не уведомляла об этом. Информация появилась только на сайте КГИОП. Все желающие могут оставить замечания или внести предложения до окончания обсуждений.Действующее городское законодательство запрещает снос исторических зданий. Ранее совет по сохранению культурного наследия отмечал, что исключения ради создания ВСМ и моста могут создать опасный прецедент, отмечает издание.