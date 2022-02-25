Международный конкурс молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера объявил результаты

VIII Международный конкурс молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера, проходивший в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, объявил результаты.

Звания «Победитель конкурса» удостоены композиторы из России и Республики Беларусь. В этом году конкурс проходил по двум номинациям — струнный квартет и фортепианное трио, квартет или квинтет. Всего было подано 40 заявок от молодых авторов из России, Белоруссии, Малайзии, Германии и Китая.

В финал вышли 12 композиторов, победителями стали Герман Визнер (струнный квартет, Россия) и Артем Цесь (фортепианный ансамбль, Республика Беларусь). Вторые места заняли Виктор Зиновьев (струнный квартет) и Максим Маркевич и Василиса Лапатанова (фортепианный ансамбль). Бронзу получили Артем Ромоданов и Екатерина Тарасова.

Сочинения всех 12 финалистов прозвучали на камерном концерте в Зале органной и камерной музыки города Сочи в исполнении солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы» и пианистки Елены Кузнецовой.

Лауреаты конкурса также удостоились материальной премии в размере 130 тыс. рублей за первую премию, 65 тыс. рублей — за второе место и 44 тыс. — за третье.

В состав жюри конкурса в этом году вошли Юрий Башмет, а также композиторы Патрик де Клерк (Бельгия), Кузьма Бодров, Алексей Сюмак, Валерий Воронов (Беларусь/Германия), Оскар Бьянки (Швейцария). Председатель жюри VIII Международного конкурса молодых композиторов Сочинского фестиваля — один из ведущих композиторов России, народный артист России, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории Александр Чайковский.

XV Зимний международный фестиваль искусств маэстро Башмета в Сочи проходит с 16 по 27 февраля 2022 года.

Среди участников Юбилейного фестиваля — Макс Эммануэль Ценчич (контратенор, Австрия), Игорь Бутман, Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra (Сербия), Серхио Берналь (Национальный балет Испании), Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Ольга Ломоносова, Надежда Лумпова, Евгений Миронов, камерный оркестр «Il Giardino Armonico» (Италия), лауреат премии «Грэмми» камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета.

Сочинский фестиваль — член Европейской ассоциации фестивалей, включен в двадцатку лучших фестивалей мира.

Фото: организаторы Зимнего фестиваля искусств