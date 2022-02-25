ГИМ приглашает на выставку «Выбор времени. Новые поступления»

Фото: Irina Glazyrina — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

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Новые поступления, которые можно увидеть на двух этажах постоянной экспозиции главного здания ГИМа, демонстрируют процесс комплектования музейного собрания — одной из важнейших задач Исторического музея.За 21 год в его фонд поступило почти 270 тысяч артефактов. «В рамках новой выставки мы показываем часть из этих поступлений в пространстве постоянной экспозиции, таким образом акцентируя внимание посетителей на том, что музей не застыл на месте, а продолжает развиваться», — отметил директор учреждения Алексей Левыкин.Среди новых поступлений Левыкин отметил чайный сервиз, изготовленный по заказу Александра II, серебряную скрыню XVIII в., единственный в стране столик для рукоделия рубежа XVI-XVII вв. из Западной Европы, новгородскую икону XV в., сибирскую икону XVIII в., портрет цесаревича Александра Александровича кисти Ивана Извекова. Кроме того, в экспозицию включены ранее не выставлявшиеся археологические находки.На сегодня Исторический музей является самым крупным музейным хранилищем в России, в его коллекции находится более 5 млн экспонатов. С момента создания ГИМ активно занимается комплектованием и пополнением фондов, в которые входят и уникальные редкости и бытовые вещи, отражающие свою эпоху.Выставка работает с 29 февраля по 3 октября.