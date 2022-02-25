Опера «Паяцы» дебютирует в Музыкальном театре Карелии

Фото: pixabay

Музыкальный театр Карелии приглашает жителей и гостей Петрозаводска на премьеру «Паяцев» Руджеро Леонкавалло, действие которых развернется в трех измерениях: два на сцене, одно между сценой и зрительным залом.События развиваются среди участников театральной труппы, один из которых совершает убийство. Каждый исполнитель престает в трех ипостасях: паяца-комедианта, реального героя со своей драмой и современного оперного певца, играющего эти роли.«Предлагая артистам такое тройное сценическое существование, режиссер подталкивает зрителя к размышлению о природе театра. Актер и его амплуа, лик и личина, душа и маска. Где подлинная правда? На сцене, в жизни, на их стыке? И может ли исполняемая артистом роль управлять им вне сцены?», — говорится в описании спектакля.За постановку отвечает главный режиссер карельской оперы Анна Осипенко, музыкальный руководитель и дирижер — главный дирижер Музыкального театра Михаил Синькевич. Над спектаклем работают художники Мария Лукка и Александр Мохов, художник по свету Стас Свистунович. В спектакле участвуют Максим Аксенов, Сергей Тужик, Наталья Ландовская, Анастасия Аверина и др.