Земфира исполнила на бис «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте

Фото: кадр из клипа «Блюз»

На первом из двух запланированных выступлений в столице Земфира исполнила композиции разных лет, в том числе любимые публикой хиты «Хочешь», «Маечки», «Искала», «Мы разбиваемся» и др.Кроме того, прозвучала песня «Не стреляйте», которую она редко включает в концертные программы. Земфира спела песню на бис, отмечает издание.Исполнительница призналась, что за пять лет отвыкла от публики, большого количества людей и работы на крупной площадке, но «не от сцены или от ощущения себя на сцене». Она поблагодарила зрителей за возможность провести «очень важный, очень сложный» для нее день вместе с ними.«Спасибо, что пришли. Это был тяжелый день для всех. Думаю, мы все представляли себе эту встречу по-другому», — написала артистка на официальной фан-странице во «ВКонтакте» после концерта.Следующий сольный концерт Земфира даст 26 февраля в Music Media Dome в Москве.