Вышел трейлер документального сериала об Энди Уорхоле





Фото: pixabay

Премьера The Andy Warhol Diaries назначена на 9 марта. В «Нетфликсе» обещали зрителям эффект полного погружения в жизнь иконы поп-арта, в том числе благодаря использованию воссозданного с помощью ИИ голоса художника. Шоу будет состоять из шести эпизодов.Сериал основан на дневниках художника 1976-1987 гг., вышедших после его смерти. Энди Уорхол диктовал текст журналисту Пэту Хакетту по телефону вплоть до своей кончины.В документальный проект вошли архивные кадры из творческой, профессиональной и личной жизни художника, а также интервью с людьми, лично знавшими его (Джулиан Шнабель, Джон Уотерс, Fab 5 Freddy, Джерри Холл, Дебби Харри и др.).Продюсером «Дневников» выступил Райан Мерфи («Поза»), режиссером стал Эндрю Росси («После правды: Дезинформация и цена фейк-ньюс»).