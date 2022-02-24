В Мариинке дадут концерт в честь юбилея пианистки Ларисы Гергиевой

Фото: Наташа Разина © Мариинский театр

Музыкальные поздравления для Ларисы Гергиевой преподнесут выпускники Академии молодых оперных певцов разных лет, ставшие оперными артистами международного уровня.Среди них — Юлия Маточкина, Ольга Пудова, Оксана Шилова, Антонина Весенина, Анна Кикнадзе, Наталья Павлова, Илья Банник и Михаил Колелишвили, которые начинали карьеру в молодежной труппе под руководством Ларисы Гергиевой.На сцену также выйдут действующие стажеры академии и певцы, имена которых открыла пианистка.Публику ожидает «музыкальный фейерверк из самых ярких и эффектных оперных арий и фрагментов», отметили в Мариинке, оставив программу вечера в секрете.Концерт можно увидеть в прямом эфире на ютьюб-канале Мариинского театра.Лариса Гергиева — пианистка, ставшая одной из самых авторитетных вокальных концертмейстеров в мире. Более 20 лет возглавляет Академию молодых оперных певцов Мариинки в Петербурге, руководит труппой Дигорского драмтеатра и Театром оперы и балета во Владикавказе.