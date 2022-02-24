В Твери открылась выставка «Мир глазами женщины»

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Выставка Надежды Сорокиной пройдет с 24 февраля по 17 марта в Выставочном зале Герценки. Открытие состоится 26 февраля в 15:30, сообщили в библиотеке.«Название выставки "Мир глазами женщины" выбрано не случайно. У художницы свой, особый взгляд, благодаря которому на ее картинах запечатлен многогранный мир, наполненный эмоциями и чувствами», — отметили в пресс-службе Герценки.Надежда Сорокина — художница, выпускница Московской текстильной академии им. А.Н. Косыгина. Занимается рисунком и масляной живописью, совмещает различные техники и приемы. Работает в жанре реализма. Регулярно участвует в коллективных проектах, а также проводит персональные выставки.Вход на выставку свободный для посетителей всех возрастов.