Театр музкомедии посвятит концерт юбилею гендиректора Юрия Шварцкопфа

Театр музыкальной комедии даст в четверг, 24 февраля, праздничный концерт «75 счастливых лет» в честь юбилея своего генерального директора, заслуженного деятеля искусств России Юрия Шварцкопфа. Об этом сообщает ТАСС.

Постановщиком выступил давний творческий партнер театра венгерский режиссер Габор Миклош Кереньи.





Праздничную программу составят лучшие номера из проектов разных сезонов. За шестнадцать лет директорства Шварцкопфа в репертуарной афише театра появилось более пятидесяти названий оперетт и мюзиклов.





«Главной задачей на посту генерального директора Театра музыкальной комедии для меня было возрождение жанра оперетты, восстановление творческой мощи коллектива, выход на международную театральную арену. И я рад, что нам удалось это сделать», — сказал журналистам Шварцкопф.





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