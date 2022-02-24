«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получил сиквел

Фото: кадр из трейлера фильма «Бэтмен»

В настоящее время сиквел находится на раннем этапе планирования, рассказал режиссер на премьере «Бэтмена» в Лондоне.В перезапуске франшизы о Темном рыцаре Бэтмен выступает олицетворением возмездия. Он расследует серию нападений и попадает в самые скрытые уголки криминального мира Готэма, где встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Ему престоит разобраться, где враги, а где друзья.Вместе с Робертом Паттинсоном в кинокомиксе по вселенной DC снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и другие актеры.В России новый «Бэтмен» планируют выпустить в широкий прокат 2 марта.