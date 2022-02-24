Заключительные серии «Озарка» покажут в конце апреля





Фото: кадр из сериала «Озарк»

29 апреля в онлайн-кинотеатре «Нетфликс» дебютируют последние эпизоды сериала «Озарк». Новый ролик по ним доступен на YouTube-канале Netflix Russia.Четвертый сезон «Озарка» разделен на две части, по семь серий в каждой. В конце апреля выйдут последние семь эпизодов, которые завершат историю.Сериал рассказывает о финансовом консультанте Марти Берде и его супруге Венди, которым приходится переехать в маленький городок Озарк в штате Миссури. Они должны найти крупную сумму денег, чтобы выплатить долг наркобарону.В проекте снялись Джейсон Бейтман, Лора Линни, Софи Хьюблиц, Джулия Гарнер и другие артисты.