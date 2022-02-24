На кинофестивале «Дух огня» вручили первые награды

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В конкурсе участвуют проекты молодых режиссеров из более чем 30 стран: России, Италии, Мексики, Франции, США, Бельгии и др.Первые награды вручили в день открытия «Духа огня». Победительницу открытого конкурса микрофильмов Аллу Иштимирову-Посохову (Ханты-Мансийск) наградили «Малой бронзовой тайгой» за ленту «Таежные сказки». Приз в детской номинации (категория 12–17 лет) получил Валерий Коновалов (Владивосток) за работу «Расскажи». Награды «За вклад в мировой кинематограф» удостоился режиссёр Эмир Кустурица.Кроме того, жюри подвело итоги конкурса дебютных сценариев для кинопроектов среди стран Арктического совета, победительницей которого стала Мариелла Харпелунде Йенсен (Дания) с работой «Дети северного сияния». Спецпризы также вручили Ниигану Труделю из Канады, Анне Коряковцевой и Елизавете Трусевич из Москвы.