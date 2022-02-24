В храме Святого Станислава в Петербурге пройдет органный концерт

24.02.2022
Программу «Код BACH и Фуга-болеро» для виолончели и органа дадут 25 февраля, в 19:30, сообщили в Международном молодежном центре музыкального искусства.
Концерт состоится в римско-католическом храме Святого Станислава в рамках цикла «Органные истории Старого города». Многообразие стилей и жанров музыкальной Европы представит дуэт виолончелистки Варвары Касторской и органистки Марии Короновой.
В программе вечера — сочинения Франсуа Куперена, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Ференца Листа, Камиля Сен-Санса, Мариана Сава и Белы Бартока.
Посетители услышат Приходскую мессу композитора эпохи рококо Куперена, хоральную прелюдию цикла «18 Лейпцигских хоральных обработок» вершины органной музыки Баха, его же Сонату для виолы да гамба, Шестую органную сонату композитора-романтика Мендельсона, Молитву Сен-Санса, Румынские танцы Бартока, Фугу-болеро Сава, основанную на традициях польских церковных песнопений и фольклора, и другие произведения.
Фото: pixabay