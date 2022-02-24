Пианисты проведут мастер-классы для юных музыкантов в год юбилея Скрябина

Пианисты и композиторы проведут серию мастер-классов для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей с конца февраля по июнь 2022 года. Об этом информирует ТАСС.

Проект приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.





«Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом. Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет», — сказала Сергунина.





Мастер-классы организует мемориальный музей А. Н. Скрябина при поддержке правительства Москвы.





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