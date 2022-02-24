На Урале появится филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра

Фото: организаторы XV Зимнего фестиваля искусств в Сочи

Подписи под двумя договорами поставили представители минкультуры Свердловской области, Свердловской академической филармонии, Уральской специальной музшколы (колледжа) и Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО).По словам организаторов, партнерство активизирует контакты в проведении семинаров и других мероприятий Образовательного центра Ю.А. Башмета в Екатеринбурге для Уральского молодежного симфонического оркестра (УМСО), а также в организации обменных стажировок между УМСО и Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.Кроме того, Свердловская филармония включит в свои планы выступления Уральского филиала ВЮСО, проекты с участием музыкантов ВЮСО и УМСО.Директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская подчеркнула особую ценность в развитии сотрудничества, которое затронет школьный этап подготовки музыкантов.«Теперь мы можем говорить о создании целостной системы подготовки высокопрофессиональных оркестровых музыкантов, о системе, охватывающей все этапы музыкального образования: школа-музыкальное училище (колледж) — вуз, а также сохранения и развития лидирующих позиций Уральской симфонической школы», — пояснила она.