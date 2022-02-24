Ольга Любимова посетила премьеру спортивной драмы «Мистер Нокаут»

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

На мероприятии побывала министр культуры РФ Ольга Любимова. В презентации кинокартины приняли участие представители съемочной группы и члены семьи советского боксера Валерия Попенченко, история которого легла в основу ленты.«Фильмы о наших спортсменах поражают еще на этапе сценария, что действительно были такие выдающиеся личности со сложной биографией. И очень важно, что эти истории ложатся в основу фильмов, потому что современное поколение не всегда помнит легендарных советских спортсменов, их знаменитые победы. Такие картины вдохновляют и тех ребят, которые решили связать свою жизнь со спортом, и всех, кто восхищается уже свершившимися победами и верит в победы будущие», — сказала Ольга Любимова.«Мистер Нокаут» рассказывает о судьбе чемпиона Олимпийских игр 1964 года в Токио, двукратного чемпиона Европы, шестикратного чемпиона СССР Валерия Попенченко, которого сыграл Виктор Хориняк. Роль его тренера Григория Кусикьянца исполнил Сергей Безруков. Режиссером выступил Артем Михалков, сценаристами — Владимир и Олег Пресняковы.