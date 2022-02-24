В Москве прощаются с Борисом Невзоровым

Прощание с народным артистом России Борисом Невзоровым, умершим 18 февраля в возрасте 72 лет от коронавируса, сегодня проходит в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

На гражданскую панихиду пришли десятки людей, близкие и коллеги актера, в том числе худрук Малого театра Юрий Соломин, актеры Валерий Афанасьев, Василий Бочкарев, Алексей Анохин и многие другие.





Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил на церемонии, что Невзоров был драматическим актером с большой душой. «Он знал, что, уходя со сцены, нужно оставлять кусочек своего сердца, он его оставил на всю жизнь», — сказал Соломин.





После гражданской панихиды началось отпевание. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.





Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Невзорова. Телеграмма опубликована на сайте правительства.





«Не стало Бориса Георгиевича Невзорова — яркого, талантливого, совершенно уникального актера. Это трагическая потеря для отечественной культуры, для Малого театра, родных и близких, всех нас», — говорится в сообщении.





По словам премьера, Невзоров создал множество самых разных образов в кино, но главным в его жизни всегда был Малый театр, которому он был верен до конца своих дней. «Драмы и комедии, любовь и ненависть зрители переживали вместе с его героями. И каждый раз ощущали, что он рассказывает историю их жизни, чувств и переживаний», — отметил Мишустин.





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