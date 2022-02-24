Вышел трейлер новой адаптации «Человека, который упал на Землю»

Фото: кадр из трейлера сериала «Человек, который упал не Землю»

Проект вдохновлен романом американского писателя Уолтера Тевиса 1963 года, в котором рассказывается о высадке инопланетян на Землю в поисках спасения. В новый сериал также вошли элементы киноадаптации книги, снятой режиссером Николасом Рогом в 1976 году с музыкантом Дэвидом Боуи.В трейлере сериала показали бывшую научную сотрудницу, которая пытается справиться со сложными обстоятельствами своей жизни: она одна воспитывает ребенка и много работает, чтобы у нее не забрали дом. Однажды женщина видит, как с неба падает человек, который прибывает с вымирающей планеты в поисках спасения. Исследования, которыми она занималась, могут помочь в этом. Однако прибывшим инопланетянином начинают интересоваться и другие люди.Главные роли в сериале сыграли Чиветель Эджофор, Наоми Харрис и Билл Найи.Премьера шоу состоится 24 апреля.