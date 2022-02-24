«Музыкальные вечера» стартуют в Третьяковской галерее

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В историческом здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открывается новый сезон «Музыкальных вечеров в Зале Врубеля», который пройдет с 24 февраля по 14 апреля. В фестивале примут участие молодые пианисты Иван Бессонов, Шио Окуи и Сергей Давыдченко.Традиция проведения концертов восходит ко времени, когда в доме Павла Третьякова, покровительствовавшего не только изобразительному искусству, но и музыке, проходили камерные выступления Петра Чайковского, Антона и Николая Рубинштейнов и других современников. Сегодня Третьяковская галерея продолжает музыкальную традицию в Зале Врубеля.Первым выступлением нового сезона станет сольный фортепианный концерт Ивана Бессонова, который состоится в окружении произведений выставки «Русский модерн. На пути к синтезу искусств».В программе вечера — Соната № 8 ля минор, К. 310 Моцарта, Этюды-картины, op. 39 № 1, № 4, № 5 Рахманинова, Соната № 3 си минор, ор. 58 Шопена.В стоимость билета входит посещение постоянной экспозиции.