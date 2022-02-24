24.02.2022
Стали известны имена победителей фестиваля «Золотой слон», который проходил в Испании. Об этом сообщает «Культуромания».
В их числе российские цирковые артисты Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина. Артисты удостоены награды за номер «Анна» по мотивам произведения Льва Толстого.
«Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля, взяли два „серебра“ из трех и получили спецпризы», — сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Второго «золота» удостоены воздушные гимнасты Московского цирка Никулина Егор и Лючия Сухоруковы. Серебряными призерами стали воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича, акробаты на батуте под руководством Николая Грушина, артисты номера «Белый полет» под руководством Карена Еганяна.
Фото: Pixabay