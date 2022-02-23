Путин поздравил коллектив ТЮЗа имени Брянцева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева с 100-летием театра. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Созданный в 1922 году выдающимся театральным деятелем и подвижником А. А. Брянцевым, ТЮЗ стал для юных жителей Петрограда по-настоящему родным домом. В его стенах всегда трудились талантливые режиссеры и артисты, музыканты и художники — люди, искренне любящие избранное дело и своих зрителей», — отметил глава государства.





Президент также подчеркнул, что коллектив театра бережно хранит и продолжает традиции предшественников, знакомит своих зрителей с шедеврами отечественной и зарубежной классики, произведениями современных авторов, активно участвует в международном фестивальном движении, культурной и общественной жизни Санкт-Петербурга и всей страны.





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