Режиссер Джон Карпентер заявил о желании снять сиквел «Нечто»

22.02.2022
Американский режиссер признался в интервью журналу The Hollywood Reporter в том, что хочет создать продолжение культового хоррора.
По словам Джона Карпентера, после перезапуска франшизы «Хэллоуин» он хотел бы возродить фильм «Нечто» 1982 года.
«Я хотел бы сделать сиквел "Нечто" или хоть какое-то продолжение, но я не знаю. В этом мире много вещей, которых я не знаю», — сказал собеседник издания.
«Нечто» — фантастический хоррор с Куртом Расселлом в главной роли, снятый по повести «Кто идет?» Джона В. Кэмпбелла-младшего и ставший ремейком фильма «Нечто из иного мира» (1951).
Действие разворачивается на американской научно-исследовательской станции в Антарктиде, где полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает ученых и принимает их облик. Ситуация накаляется, поскольку обитатели станции не знают, кто из них остается человеком, а кто — нет.
Джон Карпентер прославился после выхода фильма ужасов «Хэллоуин» в 1978 году, после чего вышло несколько сиквелов. В 2018 году культовую слэшер-франшизу перезапустили. Карпентер вернулся к работе над ней в качестве исполнительного продюсера.
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