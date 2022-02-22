Режиссер Джон Карпентер заявил о желании снять сиквел «Нечто»

Фото: pixabay

По словам Джона Карпентера, после перезапуска франшизы «Хэллоуин» он хотел бы возродить фильм «Нечто» 1982 года.«Я хотел бы сделать сиквел "Нечто" или хоть какое-то продолжение, но я не знаю. В этом мире много вещей, которых я не знаю», — сказал собеседник издания.«Нечто» — фантастический хоррор с Куртом Расселлом в главной роли, снятый по повести «Кто идет?» Джона В. Кэмпбелла-младшего и ставший ремейком фильма «Нечто из иного мира» (1951).Действие разворачивается на американской научно-исследовательской станции в Антарктиде, где полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает ученых и принимает их облик. Ситуация накаляется, поскольку обитатели станции не знают, кто из них остается человеком, а кто — нет.Джон Карпентер прославился после выхода фильма ужасов «Хэллоуин» в 1978 году, после чего вышло несколько сиквелов. В 2018 году культовую слэшер-франшизу перезапустили. Карпентер вернулся к работе над ней в качестве исполнительного продюсера.