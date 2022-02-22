Бахрушинский музей приглашает на Масленицу по Островскому





Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

Масленицу по Островскому отметят в старинном особняке актрисы Марии Ермоловой, который сегодня является филиалом Бахрушинского музея.«Создавая этот проект, мы постарались максимально бережно подойти к сохранению смысла праздника, причинам его истинного веселья и традиционному укладу жизни прошлых поколений. Наши гости увидят не только уникальные интерьеры и артефакты, но и смогут погрузиться в увлекательный мир пьесы Островского», — отметила гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.Посетителей встретит хозяйка дома Мария Ермолова, которая проведет гостей по залам, расскажет историю особняка и представит редкие артефакты. Далее им предложат поучаствовать в иммерсивном спектакле по мотивам пьесы «Не всё коту Масленица» А.Н. Островского.Зрители увидят обряд сватовства в купеческом сословии, разучат обрядовые напевы с гаданиями, примут участие в танцевальных мастер-классах под музыкальное сопровождение калюки, балалайки, гуслей, ложек и пастушьей барабанки, испекут необычные блины. Праздник завершится в инстазоне, оформленной в русском стиле.