Вышел трейлер мультфильма «Константин» от DC





Фото: кадр из трейлера короткометражки Constantine: The House of Mystery

Анимационный короткометражный фильм расскажет, как детектив-оккультист Джон Константин попадает в мистический Дом тайн. Он приходит на вечеринку, где играет в карты и общается с другими гостями. Однако посиделки оборачиваются кошмарами, а гости превращаются в монстров. Константину предстоит сразиться с демонами и найти выход из дома, который постоянно меняет расположение комнат и дверей.Главного героя озвучил валлийский актер Мэтт Райан, сыгравший Джона Константина в сериалах «Константин», «Легенды завтрашнего дня», «Стрела», «Флэш» и «Бэтвумен». Анимационный фильм получил возрастной рейтинг R . Дата выхода Constantine: The House of Mystery пока не сообщается.Джон Константин впервые появился в комиксах в 1985 году.