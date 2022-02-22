Народную артистку СССР Татьяну Доронину госпитализировали с COVID-19

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По его словам, у Татьяны Дорониной диагностировали коронавирусную инфекцию, после чего врачи настояли на том, чтобы оставить ее в больнице.«Динамика положительная, в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится», — сказал Кехман в комментарии агентству.Актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Татьяна Доронина (род. в 1933 г.) окончила Школу-студию МХАТ, играла в БДТ, МХАТ СССР им. М. Горького, Театре им. В.В. Маяковского, Московском драмтеатре «Сфера». Снялась в фильмах «Рабочий поселок», «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Мачеха» и др.С 1987 года после раскола Московского художественного академического театра стала худруком и директором МХАТ имени Максима Горького, а с 2018 года — почетным президентом.