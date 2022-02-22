В Петербургском планетарии пройдет концерт-перформанс «Опера A La Russe»





Фото: команда проекта «Опера А La Russe»

Посетители увидят полнокупольное мультимедийное шоу-перформанс, включающее авторские композиции, световые и видеоинсталляции с космическими пейзажами, фрагментами картин отечественных художников и иллюстраций к русским народным сказкам.Автором проекта выступил ансамбль «БИС-КВИТ», выступающий в стиле crossover. В основу «Оперы A La Russe» легли шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, Мусоргского, Бородина, Рахманинова, а также Моцарта, Верди, Бизе, Доницетти и Гуно, которые прозвучат в современном формате — в аранжировке худрука проекта Андрея Антипова.