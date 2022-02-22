Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо может выйти осенью

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Фильм, основанный на книге американского писателя Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь», пока не обзавелся официальной датой релиза.По словам Эрика Рота, триллер-вестерн может дебютировать этой осенью. «Насколько я понимаю, "Убийцы цветочной луны" выйдут в ноябре», — сказал он, добавив, что картину почти смонтировали.Съемки фильма с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях завершились в октябре 2021 года. Они проходили в округе Осейдж штата Оклахома, где происходили реальные события, описанные в книге.«Убийцы цветочной луны» расскажут о расследовании, которое вели сотрудники ФБР в 1920-е годы в поселении коренных американцев племени осейджей. После обнаружения месторождения нефти в их землях пресса писала об обогащении племени, однако вскоре осейджей начали убивать. Агенты ФБР внедрились в общину, чтобы раскрыть серию убийств.В фильме снялись Джесси Племонс, Брендан Фрейзер, Лили Гладстоун, Танту Кардинал, Натаниель Арканд, Татанка Минс и другие актеры.