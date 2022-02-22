О жизни участницы «Черных пантер» и матери Тупака Шакура снимут байопик

В США планируют снять биографический фильм об Афени Шакур, сообщает журнал New Musical Express.





Лента «Мир, любовь и уважение, история Афени Шакур/Panther 21» расскажет о жизни и деятельности влиятельной участницы Black Panther Party (партия самообороны «Черные пантеры») в 1969-1971 годах.





Речь идет о леворадикальной организации афроамериканцев, целью которой была борьба за гражданские права темнокожих граждан США. Организация действовала до 1982 года.





Афени стала одной из фигуранток дела Panther 21, которых обвинили в организации взрывов и заговоре против правительства США. Во время судебного процесса она была беременна. Через месяц после снятия всех обвинений она родила сына Тупака Шакура, который стал одним из самых влиятельных в истории рэп-исполнителей. Он погиб в 25 лет от многочисленных огнестрельных ранений.





Продюсированием проекта занимаются Жасмин Гай, Джамал Джозеф и Дина Лаполт. По их словам, фильм начнется со сцены ареста главной героини. Режиссер и сценарист фильма пока не определены. Продюсеры планируют привлечь к съемкам афроамериканок.





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