Ансамбль «Россия» имени Зыкиной откроет «Созвездие мастеров»

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24 февраля в 19:00 государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной представит большую концертную программу в рамках XV Международного фестиваля «Созвездие мастеров». Выступление пройдет в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.В музыкальном вечере примут участие пианистка Мария Дмитриенко, балалаечник Владимир Дунаев, баянист Олжас Нурланов, домристы Луиза Нуриева, Анастасия Захарова и Владислав Афанасьев. Дирижер — художественный руководитель ансамбля «Россия», заслуженный артист РФ Дмитрий Дмитриенко.Ансамбль имени Людмилы Зыкиной является постоянным участником фестиваля «Созвездие мастеров», который проходит с 2004 года.