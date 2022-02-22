Русский музей приглашает на серию космических перформансов

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Аудиовизуальные перформансы пройдут в Центре мультимедиа Русского музея в Петербурге в рамках специальной программы, подготовленной к цифровой акции «Посвящение космонавтике», в которую включены онлайн-экскурсии, кинопоказы, музыкальные импровизации и другие события.Зрители увидят работы современных медиахудожников и дизайнеров, а также услышат импровизации и эмбиентные трансформации программных композиций музыкантов. Участники проекта продолжат размышлять о возникновении и законах Вселенной, месте человека в ее эволюции, связи микро- и макрокосма.Автором идеи и куратором «Космических историй» выступил композитор, музыкант, продюсер Николай Бичан, сотрудничавший с Борисом Гребенщиковым, «АукцЫоном», Крисом Норманом и другими музыкантами.