В Ставропольском музее изобразительных искусств начнет работать выставка «Московский след»

Открытие выставки «Московский след» в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств запланировано на 25 февраля. Об этом сообщает ФАН.

Организаторы подчеркнули, что экспозиция — продолжение выставочных проектов федерального уровня начала 2000-х годов. Они призваны углубить и укрепить культурные связи музея с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Северного Кавказа.





Сотрудничеству с известными художниками России способствовал искусствовед, фотохудожник Иван Борисович Порто. Он инициировал проведение акций, фестивалей и художественных выставок в Ставропольском музее изобразительных искусств.





На выставке можно будет увидеть произведения живописи, графики, скульптуры и фотоискусства современных московских, краснодарских, ростовских авторов, художников республик Северного Кавказа.





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