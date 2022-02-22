Uncharted стал новым хитом Sony Pictures

Глава кинокомпании Том Ротман назвал премьеру фильма «Анчартед: На картах не значится» очень успешной, передает Deadline.





В обращении к сотрудникам Sony Pictures Том Ротман выразил благодарность за их прекрасную работу и подчеркнул успех приключенческого экшна Uncharted, производство которого серьезно осложнялось антиковидными ограничениями.





«Это большая победа для каждого подразделения Sony, поскольку "Анчартед" — наш первый крупный проект, производство которого полностью останавливали из-за пандемии», — отметил он, назвав фильм новой популярной кинофраншизой.





Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях стартовал в американском прокате 18 февраля, собрав за первый расширенный уик-энд 51 млн долларов. Таким образом, мировые сборы кинокартины увеличились до 139 млн долларов.





Ранее режиссер фильма Рубен Фляйшер выразил надежду на создание сиквела, добавив, что студия «Сони» осторожна в планировании продолжения.





Фото: кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»