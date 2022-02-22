В Санкт-Петербурге пройдет премьера балета Эйфмана «Чайка. Балетная история»

Новый балет народного артиста России Бориса Эйфмана «Чайка. Балетная история» будет продемонстрирован во вторник, 22 февраля, на сцене Александринского театра. Об этом сообщает ТАСС.

В основу спектакля легли мотивы чеховской пьесы «Чайка».





«Есть книги и темы, годами не отпускающие меня, провоцирующие на напряженные интеллектуальные поиски. Чеховская „Чайка“ — гениальный образец подобного произведения. За внешней размеренностью сюжета в пьесе скрывается лабиринт важнейших философских идей», — сказал Эйфман.





К фрагментам из произведений Сергея Рахманинова прибавилась музыка российского рок-гитариста и композитора, основателя и лидера групп «Високосное лето» и «Автограф» Александра Ситковецкого. Новую сценографию создал для балета художник Зиновий Марголин.





Главные партии исполнят солисты труппы Дэниел Рубин (Треплев), Мария Абашова (Аркадина), Виктория Мокроусова (Заречная), Игорь Субботин (Тригорин).





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