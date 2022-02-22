На Урале продемонстрируют интерактивную реальность, посвященную народным промыслам

Модернизированное интерактивное пространство виртуального музея, посвященного промыслам Урала, будет продемонстрировано 6 марта на праздновании Масленицы в Арт-резиденции «Blackweekend URAL». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет в поселке Черноисточинск на территории туристического кластера «Гора Белая» в Свердловской области, уточнили в пресс-службе компании, управляющей туристско-рекреационными кластерами региона.





«Посетители впервые увидят интерактивный музей с проектом „Мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила“. Гости станут участниками виртуальной реальности производства в эко-индустриальном технопарке „Старый демидовский завод“. Каждый узнает, как отливались чугун и железо, посетит пять галерей, в которых расскажут о достопримечательностях Нижнего Тагила и промыслах жителей Урала», — рассказали в пресс-службе.





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