В Иркутске открывается трансконтинентальная выставка «О, Гавана!»





Фото: Ольга Яушева, «Карнавал», предоставлено пресс-службой

Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва

Выставка «О, Гавана! Транзит...», посвященная 500-летию столицы Острова свободы и юбилею дипотношений СССР, России и Кубы, пройдет в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея.Посетители увидят более 100 живописных, графических, скульптурных и декоративных произведений, созданных советскими и российскими художниками на Кубе. На выставке представят работы на разные темы: кубинская природа и карнавалы, портреты известных кубинцев и простых жителей, революция и др.Впервые Гавану запечатлел Василий Верещагин в начале прошлого века. После Кубинской революции 1950–1960-х гг. на острове работали советские художники Петр Оссовский и Виктор Иванов, позже прибыли Владимир Переяславец, Иван Сущенко, Борис Коржевский, Павел Судаков, а также скульптор Лев Кербель. В 2000-х гг. отмечалась новая волна интереса к Кубе, которая воплотилась в творческих экспедициях под руководством художника Владимира Анисимова.Выставка гастролирует по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, после чего отправится в Москву. Посетить экспозицию в Иркутске можно до 3 апреля.